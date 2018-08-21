Москвичам покажут самую большую в России тыкву

Ежегодный фестиваль «Краски осени-2018» пройдет с 8 сентября по 14 октября в «Аптекарском огороде». Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова, передает агентство «Москва».

По ее словам, главной сенсацией фестиваля станет самая большая тыква из когда-либо выращенных в России. Она весит более 520 килограммов и ежедневно прибавляет около двух килограммов. Вырастить ее удалось тыквоводу Андрею Гусеву из подмосковных Луховиц.

«Тыква уже получила имя и титул — Ее Тыквенное Величество Дуся. 5 сентября тыкву торжественно привезут в сад и взвесят для Книги рекордов России», — рассказала Архипова.

Директор сада отметила, что на закрытии выставки овощ собираются вскрыть, а семена и мякоть частично раздать гостям.

Помимо самой большой тыквы, на выставке урожая гости увидят многочисленные сорта тыкв поменьше, арбузы, дыни, кабачки, баклажаны, картофель, фасоль, свеклу, капусты, яблоки, груши, сливы, каштаны, грецкие орехи, рябину, клюкву, пряные травы, пшеницу, рожь, а также смогут посетить уголки женьшеня и чайного гриба с дегустацией по выходным.