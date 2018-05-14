Москвичей попотчуют шавермой

Гости фестиваля «Рыбная неделя» смогут попробовать различные морские деликатесы, в частности шаверму с корюшкой и роллы с сахалинскими креветками. Об этом сообщает оргкомитет цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны», передает агентство «Москва».

«На семи фестивальных площадках посетители смогут приобрести рыбу и морепродукты со всей страны, а еще попробовать необычные блюда от 30 московских ресторанов», — сказали в оргкомитете.

В рамках фестиваля будут представлены холодные закуски, стритфуд, супы и горячее из морепродуктов. В частности, гости смогут попробовать краба на гриле, расстегай с судаком, лепешку с форшмаком и рыбный суп буйабес.

Организаторы отмечают, что кроме этого на фестивале будет работать большой рыбный рынок и больше 100 торговых точек с различными морепродуктами. Посетители фестиваля смогут купить крабов, креветки и устрицы.

Гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» пройдет в столице с 17 по 27 мая.