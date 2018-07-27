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Москвичей предупредили об опасности детского вегетарианства

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Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова предупредила об опасности детского вегетарианства. Об этом она рассказала агентству «Москва».

По словам Стародубовой, есть регионы, где культура вегетарианства формировалась на протяжении тысячелетий. В частности, речь идет о регионах с теплым климатом, где есть большое разнообразие растительных источников пищи, в том числе с высоким содержанием белка. Однако вегетарианство — это разновидность ограничительного типа питания, при котором достаточно сложно обеспечить организм всеми питательными веществами.

«Особенно опасно вегетарианство в детском возрасте. Белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы жизненно необходимы ребенку для нормального роста и развития. Но чем больше ограничений, тем сложнее обеспечить полноценный рацион, а неполноценное питание связанно с катастрофическими рисками для здоровья ребенка в настоящем и будущем», — пояснила она.

Диетолог отметила, что детей с раннего возраста необходимо приучать к полноценному здоровому питанию. В рационе ребенка обязательно должны быть источники полноценного белка, к которым относятся молочные и кисломолочные продукты, яйца, мясо, птица, рыба и другие.

«Решение стать вегетарианцем должно быть взвешенным и осознанным поступком взрослого человека. Это не просто отказ от мяса и рыбы, как это часто воспринимается обывателями», — заключила Стародубова.

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