Москвичей удивят расписными яйцами страуса и куличами с еловой щепой

Во время фестиваля «Пасхальный дар», который начнется 7 апреля, москвичам представят более 30 видов куличей, в том числе, «сибирский» кулич c кедровым орехом и еловой щепой и «пасхальный хлебчик». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на оргкомитет цикла мероприятий «Московские сезоны».

«Также на площадках можно будет попробовать самые вкусные и необычные постные и пасхальные блюда: в списке участников гастрономической программы „Пасхального дара“ — 61 ресторан, и все они приготовили для гостей особенное праздничное меню», — рассказал представитель оргкомитета.

На площадках фестиваля будут представлены куличи с инжиром, земляникой, кумкватом, черными трюфелями и ванильной икрой, творожную пасху трех видов — с апельсиновым мармеладом, шоколадным печеньем и засахаренной сиренью. Кроме того, гостям фестиваля покажут расписные яйца страуса и цесарки.

В воскресенье, 8 апреля, в центре Москвы около храма Христа Спасителя установят творожную пасху весом в тонну. Высота и ширина пасхи — 1,5 метра. Украшение разрежут и раздадут всем желающим