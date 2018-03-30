Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичей удивят расписными яйцами страуса и куличами с еловой щепой

Еда
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Во время фестиваля «Пасхальный дар», который начнется 7 апреля, москвичам представят более 30 видов куличей, в том числе, «сибирский» кулич c кедровым орехом и еловой щепой и «пасхальный хлебчик». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на оргкомитет цикла мероприятий «Московские сезоны».

«Также на площадках можно будет попробовать самые вкусные и необычные постные и пасхальные блюда: в списке участников гастрономической программы „Пасхального дара“ — 61 ресторан, и все они приготовили для гостей особенное праздничное меню», — рассказал представитель оргкомитета.

На площадках фестиваля будут представлены куличи с инжиром, земляникой, кумкватом, черными трюфелями и ванильной икрой, творожную пасху трех видов — с апельсиновым мармеладом, шоколадным печеньем и засахаренной сиренью. Кроме того, гостям фестиваля покажут расписные яйца страуса и цесарки.

В воскресенье, 8 апреля, в центре Москвы около храма Христа Спасителя установят творожную пасху весом в тонну. Высота и ширина пасхи — 1,5 метра. Украшение разрежут и раздадут всем желающим

Читайте также
Самое читаемое
«Город позволяет вам не быть частью сообщества»
Философ Виталий Куренной — о праве горожанина на одиночество
3 апреля
«Триста тысяч фотографий»
Лучшее за 10 лет: почему закрывается проект The Best of Russia
4 апреля
«Я учу взаимной любви»
Сегодня - ровно год, как не стало поэта Евгения Евтушенко
1 апреля
Васаби, хинкали и нарзан
Как патриотизм захватил столы россиян
1 апреля
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter