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Москвичей угостят гигантским чак-чаком

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Гигантский чак-чак весом 2018 килограммов смогут попробовать гости фестиваля «Сабантуй» в Коломенском. Об этом сообщается на сайте департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

В этом году московский «Сабантуй» будет проводиться в юбилейный, 30-й раз. На территории фестиваля оборудуют шесть сцен, каждая из которых представляет собой одну из частей света. На них пройдут выступления народных и эстрадных артистов, бизнес-тренеров, игры и национальные татаро-башкирские развлечения. На сцене «Антарктида» расположится ледовый каток с анимационной программой и мастер-классами от звезд фигурного катания и хоккея.

Гости фестиваля попробуют уличную еду народов мира, увидят барабанное шоу, посетят татарскую и башкирскую деревни, а также восточную ярмарку. Кроме того, все желающие смогут принять участие в бесплатной лотерее. Главными призами в ней станут автомобиль, неделя отдыха в Ялте на роскошной вилле и сертификаты на прохождение обучения в бизнес-школе.

Дополнительную информацию о фестивале можно найти на его сайте.

Сабантуй — ежегодный татаро-башкирский семейный, спортивный и трудовой праздник, включенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Мероприятие широко отмечают в 158 городах мира.

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