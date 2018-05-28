Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичей поманили сталинской сосиской

Еда
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Попробовать популярные блюда прошлого века москвичи и гости столицы смогут на фестивале «День России. Московское время». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Посетители фестиваля смогут узнать о популярных в прошлом веке блюдах и познакомиться с современными кулинарными тенденциями. Кроме того, на семи площадках, посвященных разным культурным эпохам, восемь ресторанов представят специальное меню.

Например, на площадке «Время классики» гостям фестиваля предложат блинчики с телятиной, гречихой и уткой. На площадке «Становление нового государства» воссоздадут эпоху русского авангарда 1920-х и предложат ватрушку с буржуазными сырами и «революционный хот-дог». Площадка «Страна победившего социализма и послевоенные годы» угостит беляшами, сосисками, эскимо и лимонадом из столовой №57 ГУМа.

Фестиваль «День России. Московское время» пройдет в Москве 11 и 12 июня на Тверской улице, которая на это время станет пешеходной.

Читайте также
Самое читаемое
«Грех смотреть на полуголых женщин. Нежелательно это»
Мусульмане о сложностях поста в священный месяц Рамадан
31 мая
«Успешных историй много»
Эти горожане борются за свои права и побеждают. Но как?
30 мая
«Он просто не может таким не быть»
ЧТЕНИЕ: Как хаос стал городской нормой
27 мая
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter