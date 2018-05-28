Москвичей поманили сталинской сосиской

Попробовать популярные блюда прошлого века москвичи и гости столицы смогут на фестивале «День России. Московское время». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Посетители фестиваля смогут узнать о популярных в прошлом веке блюдах и познакомиться с современными кулинарными тенденциями. Кроме того, на семи площадках, посвященных разным культурным эпохам, восемь ресторанов представят специальное меню.

Например, на площадке «Время классики» гостям фестиваля предложат блинчики с телятиной, гречихой и уткой. На площадке «Становление нового государства» воссоздадут эпоху русского авангарда 1920-х и предложат ватрушку с буржуазными сырами и «революционный хот-дог». Площадка «Страна победившего социализма и послевоенные годы» угостит беляшами, сосисками, эскимо и лимонадом из столовой №57 ГУМа.

Фестиваль «День России. Московское время» пройдет в Москве 11 и 12 июня на Тверской улице, которая на это время станет пешеходной.