Москвичи купили на ярмарках более 900 тонн клубники

За первый месяц работы торговых площадок, которые открылись в Москве в начале июня, на ярмарках было продано свыше 900 тонн клубники и земляники. Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«На торговых точках продают клубнику и землянику 20 производителей из 12 регионов России: Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Липецкой, Белгородской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского края, республик Крым, Дагестан и Чувашии, а также из Подмосковья», — уточнил он.

По словам Немерюка, горожане и гости столицы могут купить более 20 разных сортов. Среди них, например: «альба», «виктория», «оливия», «октава», «мальвина», «пегас», «зенит», «великобритания», «баунти».