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Москвичи объявили войну опасной шаурме

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Активисты проекта «Безопасная столица» составят рейтинг столичных киосков с шаурмой по результатам собственных проверок. Об этом агентству «Москва» в пятницу, 23 ноября, сообщил координатор проекта Антон Акишин.

Представитель движения рассказал, что планирует распространить данные проверок в социальных сетях, а также поделиться ими с координаторами специальных приложений с отзывами о точках продажи шаурмы. «Они сравнят со своими, выложат у себя и напишут, что данная продукция является опасной для здоровья и жизни. Таким образом мы сделаем рейтинг киосков, где готовят шаурму», — уточнил он.

Роспотребнадзор в ходе исследования московских заведений общепита выявил нарушения во всех точках по продаже шаурмы. На осмотренных с июня по октябрь 2018 года объектах была выявлена антисанитария, а в образцах продукции обнаружили золотистый стафилококк.

В мае жители одной из московских многоэтажек на севере города подверглись нашествию крыс и насекомых из-за палатки с шаурмой. По мнению горожан, вредители появились по вине владельцев торговой точки, расположенной на первом этаже дома.

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