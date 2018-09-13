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Москвичи по-летнему налегли на мороженое

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Продажи мороженого в Москве остались на летнем уровне благодаря хорошей погоде в сентябре. Об этом рассказал генеральный директор «Союза мороженщиков России» Геннадий Яшин, передает агентство «Москва».

«За летний период, за все три месяца и включая первые недели сентября продажи мороженого в Москве значительно увеличились», — отметил Яшин.

По его словам, в летний период, особенно в период чемпионата мира, потребление мороженого увеличилось в 1,5 раза. Если раньше в Москве съедали до 200 тонн мороженого в день, то показатели в этом году увеличились до 350 тонн. Яшин добавил, что благодаря хорошей погоде осенние продажи остались на летнем уровне.

Директор также отметил, что в следующем году производители мороженого планируют увеличить продажи. «У Москвы большие перспективы. Все мороженщики настроены в 2019 году увеличить продажи этого вкусного лакомства до десяти процентов», — заключил он.

В августе Яшин рассказал, что минувшим летом в Москве каждые сутки съедали в среднем до 300 тонн мороженого. Самое популярное мороженое в столице — пломбир в вафельном стаканчике, который покупают примерно 40 процентов потребителей.

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