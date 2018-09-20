Москвичка разглядела псилоцибы в центре города

На Чистых прудах после снятия нетканого покрытия взошли грибы. Об этом в своем блоге написала пользователь Livejournal anna_nik0laeva.

«Некоторые экземпляры с ладонь и больше. (...) И ведь коммунальщики ни за что не расколятся, где и откуда они привезли эти отходы от теплиц для унавоживания газонов», — написала она.

По мнению женщины, грибы принадлежат к роду псилоцибе. Однако комментаторы опровергают ее точку зрения. «Я по поводу вашего поста интересовался у известного миколога России Михаила Вишневского. Он сказал, что это не псилоцибы», — написал один из них.

Псилоцибе — род грибов семейства строфариевые. Некоторые виды рода содержат алкалоиды псилоцибин и псилоцин, обладающие психоактивными свойствами и вызывающие измененное состояние сознания.