Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москву наводнили купцы

Еда
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Сезон ярмарок выходного дня стартовал в Москве. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает агентство «Москва».

«Сегодня в Москве начали работать ярмарки выходного дня. (...) Сейчас представлен урожай, в основном, прошлого года, хотя на прилавках можно найти и парниковую продукцию, которая созрела уже в южных регионах нашей страны», — сказал он.

По словам Немерюка, на каждой ярмарке стоит специальная машина ветслужбы, специалисты которой следят за качеством продаваемой продукции. Ярмарки также контролируются Роспотребнадзором.

Чиновник добавил, что по всей столице открылись 102 ярмарки. Как сообщает РИАМО, на них представлена продукция из более чем 50 регионов России. Ярмарки будут работать каждую пятницу, субботу и воскресенье с 8:00 до 20:00 вплоть до Нового года.

В прошлом году первые ярмарки выходного дня открылись в Москве 7 апреля. Как и в этом году, торговля шла на 102 площадках столицы.

Читайте также
Самое читаемое
«Мы предлагали восстановить эти каретные сараи»
Спасатели московских памятников архитектуры с полувековым стажем
Cегодня
«Пришлось схватить его за пах»
Москвич спасал кошек из подвалов, а попал под уголовную статью
18 апреля
«Меня пугают обнаженные тела»
Актриса Мария Смольникова о крокодилах и театральных экспериментах
17 апреля
«Архитектура в эпоху машинизма»
ЧТЕНИЕ: статья-манифест Ле Корбюзье
16 апреля
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter