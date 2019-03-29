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Подмосковные курьеры начали «клеймить» клиентов

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Фото: mosregtoday.ru

Сотрудники сервисов по доставке еды начали оставлять для своих коллег метки с данными о жадных, грубых или неадекватных клиентах. Об этом рассказал один из курьеров, пишет в пятницу, 29 марта, «Подмосковье сегодня».

По его словам, некоторые получатели заказов бывают крайне щедры и за быструю доставку могут дать 500 рублей или даже больше сверх суммы заказа. «Многих моих коллег такая дополнительная прибыль разбаловала, и они начали ставить метки с указанием квартир жмотов», — пояснил он.

Курьер уточнил, что подобные метки могут появиться в лифте, подъезде или даже прямо на двери скупого на чаевые клиента в неприметном месте, например, в виде точки. «Мой знакомый, работая в Балашихе, в одном районе нашел несколько десятков квартир с подобными метками», — сообщил сотрудник сервиса.

Он добавил, что доставщики всегда имеют при себе ручку или маркер, что позволяет им беспрепятственно «клеймить» клиентов.

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