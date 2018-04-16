Шаурма свела москвичей с ума

Черемушкинский районный суд оштрафовал московское кафе из-за сильного запаха шаурмы. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Заведение находится на первом этаже жилого дома на улице Миклухо-Маклая, 43. Сильный запах еды, который проникал в квартиры, заставил жителей обратиться с жалобой в ведомство. При проверке выяснилось, что в кафе не было механической приточно-вытяжной системы вентиляции и механических вытяжных систем.

По факту нарушений территориальным отделом управления Роспотребнадзора составлен и направлен в суд протокол. Суд признал вину владельца кафе и оштрафовал его на две тысячи рублей. По предписанию он должен устранить нарушения санитарных требований до 7 мая.

В ноябре 2016 года глава управления туризма Москвы Александр Бандурин заявил, что купить шаурму в столице во время чемпионата мира по футболу 2018 года будет сложно. Однако, по его мнению, иностранные болельщики в любом случае без труда смогут найти в Москве еду по вкусу.