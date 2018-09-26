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Стали известны самые растратные для москвичей продукты

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Больше всего денег в 2017 году москвичи потратили на хлеб, мясо и молоко. Это следует из данных Мосгорстата, которые опубликовало РИА Новости.

По данным ведомства, месячная стоимость этих трех продуктов для одного жителя столицы составила в среднем одну тысячу — за хлеб, 2,4 тысячи — за мясо и 1,2 тысячи — за молоко.

Меньше всего москвичи потратились на картофель, сахар и сладости, яйца и растительное масло. В месяц за эти продукты один москвич отдал от 90 до 274 рублей.

Как пояснили в Мосгорстате, в набор самых необходимых продуктов входят хлеб и хлебные продукты, картофель, овощи, фрукты и ягоды, сахар и кондитерские изделия, яйца, растительное, масло, чай, кофе и другие безалкогольные напитки, молоко, мясо и рыба, а также их производные. В 2017 году стоимость этих продуктов на месяц для одного москвича составила 7,7 тысячи рублей. По сравнению с 2013 годом продовольственная корзина подорожала почти на две тысячи рублей.

В мае аналитики подсчитали, сколько в разных городах стоит так называемый базовый набор миллениала — список из необходимых и часто используемых вещей. В Москве он обойдется в 3,3 тысячи долларов. В набор столичного миллениала обычно входит iPhone X (около 208 тысяч рублей), подписка на Netflix, три авокадо, ноутбук, джинсы, кроссовки, бигмак и кофе.

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