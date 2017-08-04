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Бывшего солиста «Иванушек International» Олега Яковлева похоронили в Москве

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Бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает РИА Новости.

Почтить память артиста собрались около 20 человек, среди которых его родственники и близкие друзья, в том числе продюсер Игорь Матвиенко. Могилу, куда захоронили урну с прахом исполнителя, украсили еловыми ветками и белыми хризантемами. Олега Яковлева проводили долгими аплодисментами.

47-летний певец умер 29 июня. Он находился в тяжелом состоянии в реанимации, врачи диагностировали у него двухстороннее воспаление легких.

Яковлев стал участником «Иванушек International» в марте 1998 года после ухода Игоря Сорина. Осенью того же года Сорин погиб. Первой песней, которую исполнил Яковлев с составе коллектива, стал хит «Тополиный пух», который до сих пор является одной из самых популярных песен «Иванушек». Артист покинул группу в 2013 году, спустя год после того, как начал сольную карьеру.

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