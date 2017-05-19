Детский омбудсмен пообещала разобраться с задержанием мальчика в центре Москвы

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться с задержанием девятилетнего мальчика, который читал стихи на улице в районе Арбата. Об этом в субботу, 27 мая, она написала на своей странице в Facebook.

«Вчера в Москве задержали мальчика. Я, конечно, понимаю, что полицейский не аниматор, но это же ребенок... Разберемся во всем обязательно», — напасала Кузнецова.

Сотрудники правоохранительных органов задержали ребенка в пятницу, 26 мая. По информации источника РИА Новости в полиции, родители заставили его заниматься попрошайничеством.

В пресс-службе главного управления МВД России по Москве сообщили, что задержан мальчик, находившийся без сопровождения родителей.

В столичном главке также добавили, что после задержания ребенка ведется проверка. Действия полицейских получат оценку.