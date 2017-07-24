Фанаты Linkin Park захотели создать стену Беннингтона в Москве

Поклонники рок-группы Linkin Park хотят создать в столице стену памяти Честера Беннингтона, умершего на прошлой неделе. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в фан-сообществе коллектива.

«Ребята нам пишут с такими предложениями, сейчас все пока на стадии идеи», — сказали там.

По словам представителя сообщества, увековечить память музыканта могло бы огромное граффити на одной из стен города. При этом он подчеркнул, что появление этого мемориала будет согласовано с местными чиновниками. В данный момент фанаты определяются с подходящим местом для арта.

Один из основателей и вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме в Калифорнии 20 июля. Ему был 41 год. В этот день его другу, фронтмену Soundgarden Крису Корнеллу, должно было исполниться 53 года, он умер в мае. Экспертиза показала, что Беннингтон покончил с собой.

Ранее «Лента.ру» со ссылкой на портал TMZ сообщала, что семья вокалиста Linkin Park отказалась от публичных похорон артиста. Также его родные отказались от погребения Беннингтона рядом с Корнеллом на кладбище Hollywood Forever.