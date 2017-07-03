Мара Багдасарян начнет торговать колбасой

Стритрейсерша Мара Багдасарян займется продажей колбасы и мясных продуктов в компании «Нучар», владельцем которой является ее отец. Зарплата девушки составит 50 тысяч рублей. 15 процентов от этой суммы уйдут на оплату многочисленных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает Telegram-канал Mash.

В декабре 2016 года по итогам рассмотрения 72 административных дел о просроченных штрафах Мару Багдасарян приговорили к 24 дням ареста, 183 тысячам рублей штрафа и 595 часам обязательных работ дворником. По ходатайству адвокатов, указавших на слабое здоровье их подзащитной, это наказание было заменено на бумажную работу. Но вскоре выяснилось, что больничный Багдасарян оказался поддельным.

В результате 10 марта суд приговорил девушку за подделку документов к году исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 15 процентов в пользу государства. В мае после рассмотрения апелляции защиты Савеловский суд Москвы оставил данное решение в силе.