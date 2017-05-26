Столичные полицейские помогли утке с утятами вернуться в парк

Столичные полицейские помогли утке с 11 утятами вернуться в парк, из которого они забрели на территорию УВД по СВАО. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, птица с птенцами вышли из Лосиноостровского парка и бродили по территории отделения.

«Сотрудники полиции помогли семейству найти дорогу и вернуться домой, в лесопарковую зону», – сообщили в пресс-службе.

26 мая байкер устроил пробку в час пик на Ленинском проспекте, чтобы помочь утке с птенцом перебраться через магистраль. Другие водители, тем не менее, с пониманием отнеслись к временной остановке.