Суд обязал российскую бизнесвумен выплатить Жерару Депардье 5 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы обязал российскую предпринимательницу Елену Лазареву выплатить актеру Жерару Депардье более пяти миллионов рублей. Истец требовал вернуть 6,6 миллиона рублей, которые были сняты с его счета в банке за якобы оказанные юридические услуги. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает РИА Новости.

По словам представителя актера в суде, никаких договорных отношений между Депардье и Лазаревой не было.

Лазарева сообщила в ходе заседания, что по соглашению с представителем Депардье в России Арно Фрилле она оказывала актеру юридические услуги. В частности, в 2013 году занималась получением для него статуса индивидуального предпринимателя с целью оптимизации налогообложения в России после получения гражданства.

Жерар Депардье получил российский паспорт в 2013 году, однако сохранил французское гражданство. Позже актер получил постоянную прописку в столице Мордовии Саранске.

По данным из открытых источников, Елена Лазарева занимается арендой и сдачей в лизинг сухопутных транспортных средств и оборудования, оптовой торговлей пивом и фармацевтической продукцией, а также подбором персонала и оказывает бухгалтерские услуги.