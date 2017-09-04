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Ученый назвал дату появления северного сияния над Москвой

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Северное сияние над Москвой может появиться в ночь на 10 сентября. Об этом заявил руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, иносферы и распространения радиоволн имени Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) Сергей Гайдаш, передает агентство «Москва».

«В субботу, вероятно, будет большая магнитная буря. И в таких условиях северное сияние возможно в Москве в ночь с субботы на воскресенье. Вероятность того, что мы его увидим – до 50%, однако точное время предсказать нельзя», — сказал Гайдаш.

Он подчеркнул, что свечение над столицей будет видно только в том случае, если явление придется на ночное время, а также если ему не будут мешать облака.

В последний раз москвичи видели северное сияние в октябре 2003 года.

6 сентября на Солнце произошла мощнейная вспышка, которой был присвоен балл X9.3. Явление может нести угрозу космической технике и системам связи на Земле. Проблемы уже были отмечены в Европе и Америке. Кроме того, магнитная буря может стать причиной ухудшения состояния людей, страдающих хроническими заболеваниями.

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