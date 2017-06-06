Устроивший ДТП на Минском шоссе водитель Ferrari объявлен в международный розыск

Водитель Ferrari, устроивший смертельное ДТП на Минском шоссе в Подмосковье, объявлен в международный розыск. Об этом рассказала журналистам начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова, сообщает сайт ведомства в среду, 7 июня.

«Находящийся в федеральном розыске обвиняемый, под измененными установочными данными пересек границу Российской Федерации и находится в сопредельном государстве», — отметила руководитель пресс-службы.

Она также добавила, что специализированный следственный отдел главка подмосковной полиции обратился в Тверской районный суд столицы с ходатайством о заочном аресте обвиняемого.

Авария произошла 21 мая 40-м километре Минского шоссе в Подмосковье. При обгоне спортивный автомобиль зацепил легковую машину Renault. В результате последняя загорелась. Водитель и пассажир Renault скончались на месте.