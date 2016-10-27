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В ГИБДД зарегистрировали самое большое в Москве превышение скорости за 2017 год

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Сотрудники столичного ДПС задержали водителя автомобиля Mercedes-Benz, который превысил скорость на 132 километра в час. Инцидент произошел в Москве на Бережковской набережной, где разрешенная скорость движения составляет 60 километров в час. Нарушение было зафиксировано при помощи системы «Пит-стоп». Об этом порталу Autonews.ru рассказал замначальника УГИБДД ГУ МВД России по столице Алексей Диокин.

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«Мы считаем, что система эффективно пресекает грубые нарушения правил дорожного движения. Наша цель — показать нарушителю, что безнаказанным он не останется», — сказал он.

Система фото- и видеофиксации «Пит-стоп» была разработана ЦОДД. Она фиксирует превышение скорости более чем на 60 километров в час и автоматически передает информацию о нарушителе ближайшим экипажам ДПС. В результате водитель может быть оперативно задержан, а дело в отношении него — передано в суд. Систему «Пит-стоп» запустили в Москве в середине весны 2017 года. За это время, по данным ГИБДД, она зафиксировала 22 нарушения скоростного режима.

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