В московском «Гоголь-центре» завершили следственные действия

Сотрудники ОМОН покинули столичный «Гоголь-центр» после шестичасового обыска. Однако здание театра, где вечером во вторник, 23 мая, должно пройти два спектакля, по-прежнему закрыто, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

«Мы приехали на репетицию к четырем часам, и все это время сидим на улице. Может, впрочем, это и к лучшему. Нам успели сообщить коллеги, что ОМОН ворвался в здание театра внезапно и тут же начал отбирать у всех мобильные телефоны», — рассказали МОСЛЕНТЕ актеры.

Большинство собравшихся видит в случившемся политический акт. Это месть за митинги против коррупции, уверен бывший депутат Дмитрий Гудков.

В общей сложности около театра собралось более 100 человек. Поддержать «Гоголь-центр» пришли поэт Лев Рубинштейн, актриса Чулпан Хаматова, режиссер Федор Бондарчук с актрисой Паулиной Андреевой, музыкант Олег Нестеров и многие другие.

Сейчас у театра также находятся сотрудники полиции, которые следят за сохранением общественного порядка.

Обыски в «Гоголь-центре» и в доме его художественного руководителя режиссера Кирилла Серебренникова начались утром 23 мая. Как пояснили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета, они проходили в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

По предварительной версии, хищение совершили неустановленные лица из числа руководства некоммерческой организации «Седьмая студия» — труппы, которую организовал Серебренников на базе своего курса в Школе-студии МХАТ. Следователи считают, что в период с 2011 по 2014 годы было похищено около 200 миллионов рублей, выделенных «Седьмой студии» согласно постановлению правительства на развитие и популяризацию культуры.