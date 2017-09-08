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Москвичка нашла в квартире 150 монет времен Николая II в тайнике

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Жительница столицы обнаружила в своей квартире в Замоскворечье тайник с монетами конца XIX — начала XX веков. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал в среду, 13 сентября, источник в правоохранительных органах.

По его словам, накануне днем в полицию обратился муж женщины. Он пояснил, что супруга нашла клад в оконном проеме во время ремонта: монеты находились в металлической трубе, замурованной в стене.

В тайнике лежало 146 предметов. На некоторых из них — золотых монетах номиналом 10 рублей — изображен император Николай II.

В апреле сообщалось, что московские археологи нашли на Бульварном кольце клад из медных монет XVIII века, два древних надгробия и остатки бревенчатой мостовой.

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