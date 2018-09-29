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Москвичка с собакой обратила насильника в бегство

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Жительница Москвы, прогуливавшаяся со своей собакой на юго-западе Москвы, обратила в бегство домогавшегося до нее мужчину. Об этом сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

26-летняя девушка обратилась в полицию вечером 4 октября. По ее словам, она гуляла в лесу на улице Профсоюзная, когда на нее напали.

«Возле строительного колледжа к ней подбежал незнакомый мужчина и попытался снять с нее брюки. Заявительница оказала активное сопротивление, и злоумышленник, испугавшись, убежал в лес и скрылся там», — уточнил собеседник агентства.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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