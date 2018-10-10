Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

В Москве нашли самый длинный велосипед

История
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Самый длинный велосипед обнаружили в Москве у станции метро «Павелецкая». Пользователь Pikabu под ником bulgat выложил его снимки.

На фото видно, что трехколесный велосипед стоит у стены медицинского учреждения, он прикован к водосточным трубам цепями. Его длина составляет около 7-10 метров.

«История этого пипелаца мне не известна, можек кто знает? Наверняка он где-то сильно засветился...», — обратился автор поста к другим юзерам.

В комментариях предположили, что транспортное средство использовалось в рекламной кампании.

D1009d874ec1fc6a6aa15bb0e425bfff3b777f5f
Фото: bulgat / Pikabu
Читайте также
Самое читаемое
«Здесь можно долго стоять, ждать, когда кассирши обо всем поговорят»
Японский журналист о водке, блинах и русской пунктуальности
18 октября
«Мы стоим выше людей готики»
Его звали Адольфом. Он был резок и радикален. Но это не Гитлер
16 октября
«Переезжают в надежде на то, что им будет лучше жить»
Эти люди ищут счастья. Но им не всегда везет
14 октября
«Три года назад у меня началось обострение»
Уходящая натура глазами московского художника-скетчера
15 октября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter