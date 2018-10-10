В Москве нашли самый длинный велосипед

Самый длинный велосипед обнаружили в Москве у станции метро «Павелецкая». Пользователь Pikabu под ником bulgat выложил его снимки.

На фото видно, что трехколесный велосипед стоит у стены медицинского учреждения, он прикован к водосточным трубам цепями. Его длина составляет около 7-10 метров.

«История этого пипелаца мне не известна, можек кто знает? Наверняка он где-то сильно засветился...», — обратился автор поста к другим юзерам.

В комментариях предположили, что транспортное средство использовалось в рекламной кампании.