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Болельщики прониклись советскими песнями

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Названы самые популярные у иностранных болельщиков песни, которые во время чемпионата мира по футболу исполняли участники проекта «Музыка в метро». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.

«Музыкальные вкусы туристов и болельщиков, которые приехали в Москву на матчи ЧМ-2018, разнятся. Творчество таких известных групп, как Queen и Metallica, знакомо большинству иностранцев», — рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. «Иностранцы знают также популярные русские песни — Смуглянку и Катюшу. Они подпевают участникам проекта Музыка в метро», — добавил он.

По словам Ликсутова, гости столицы из стран Ближнего Востока часто просят исполнять популярную в этом регионе песню Habibi (Maître Gims). А болельщикам из стран Латинской Америки нравится, когда играет хит Asereje испанского квартета Las Ketchup.

Проект Музыка в метро стартовал в 2016 году, после начала чемпионата мира число слушателей выросло в 1,5 раза. В настоящее время в проекте задействованы 220 музыкантов, выступающих в различных жанрах.

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