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Децла похоронили

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Российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) похоронили на Пятницком кладбище в Москве. Об этом в среду, 6 февраля, сообщает агентство «Москва».

Гражданская панихида прошла в большом ритуальном зале Центральной клинической больницы управделами президента России. Проститься с музыкантом туда пришли сотни его поклонников, а также друзья и коллеги, в том числе рэперы Лигалайз (Андрей Меньшиков) и ST (Александр Степанов).

После этого в храме Живоначальной Троицы при Пятницком кладбище состоялось отпевание. На церемонии похорон также присутствовали сотни человек. После погребения по просьбе близких Децла фанаты включили его песню «У меня есть план».

Ранее в феврале сообщалось, что московские власти готовы поддержать инициативу об установке мемориальной доски на доме, в котором жил Толмацкий, если поступит соответствующее предложение.

О смерти 35-летнего музыканта стало известно 3 февраля. После концерта в Ижевске Децлу стало плохо в гримерке. Рэперу вызвали скорую, однако врачам не удалось его спасти.

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