Музей русской эмиграции откроют в день 100-летия Солженицына

В Москве откроют новое здание Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. В нем будет располагаться Музей русской эмиграции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.

«Строительство нового здания Дома русского зарубежья завершено. Мы начинаем монтаж экспозиции Музея русской эмиграции, который откроется в этом здании. Надеюсь, это не займет много времени и 11 декабря 2018 года – в день столетнего юбилея Александра Исаевича Солженицына – мы откроем новый музей», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Музей будет располагаться в здании на Нижней Радищевской улице, которое начали строить в ноябре 2015 года. Собянин осмотрел его вместе с вдовой писателя Натальей Солженицыной.

В декабре 2017 года писателю Александру Солженицыну открыли мемориальную доску в Москве. Табличку установили на торце дома 12, строение 8 на Тверской улице и открыли в честь 99-й годовщины со дня рождения писателя.

Александр Солженицын — русский писатель, драматург, публицист, общественный деятель и лауреат Нобелевской премии по литературе. В 1974 году после выхода первого тома «Архипелага ГУЛАГ» его арестовали и выслали в ФРГ. За границей он провел 20 лет. Он вернулся в Россию вместе с женой в 1994 году.