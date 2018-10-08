«Дружбу народов» реконструируют

На ВДНХ начался демонтаж скульптур фонтана «Дружба Народов» для реставрации. Об этом сообщил заместитель руководителя ГБУ «Гормост» Руслан Болотин, передает ТАСС.

«Фонтан был построен в 1954 году, за это время он ни разу не ремонтировался, все конструкции пришли уже в состояние аварийное... Реконструкция закончится в следующем году, в 20-х числах апреля уже будет произведен пуск фонтанов», — сказал Болотин.

На данный момент демонтировано уже восемь фигур, остальные уберут к концу октября. В реставрационных мастерских восстановят несущий каркас, который не реставрировался ни разу, а также приведут в порядок внешний вид статуй. Масштабный ремонт фонтана проводится впервые.

«Дружба народов» — главный фонтан и один из основных символов ВДНХ. Создан в 1954 году. Расположен на Центральной аллее, на площади Дружбы народов, рядом с Главным павильоном. Шестнадцать женских статуй фонтана символизируют республики СССР.