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Еврейский музей совместит полотна Левитана с авторским кино

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Выставка «Исаак Левитан и авторский кинематограф» пройдет в Еврейском музее и центре толерантности с 4 октября 2018-го по 20 января 2019 года. Об этом сообщается на его сайте. Выставка пройдет при поддержке банка ВТБ.

В музее представят более 30 пейзажей Исаака Левитана из Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Музея Израиля, Плесского историко-художественного заповедника и других музеев России. В рамках выставки работы Левитана встроят в контекст авторского кино, вдохновленного его полотнами. Работать над этим будет художник Эй Джей Вайссбард.

«Для того чтобы расширить горизонт зрительского восприятия и продемонстрировать преемственность образов живописи Левитана в кинематографе, выставочное пространство интегрирует полотна художника в контекст узнаваемых кадров отечественного кино», — говорится в сообщении.

Исаак Левитан — русский художник, мастер «пейзажа настроения». Родился в еврейской семье. В 1898 году Академия художеств присудила Исааку Левитану звание академика пейзажной живописи.

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