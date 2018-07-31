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Гигантский стаканчик мороженого появился в Москве

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В «Аптекарском огороде» появилась скульптура гигантского стаканчика мороженого. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова, передает агентство «Москва».

Автором скульптуры под названием «Москрим» стала художница Ольга Ломака. Ее разместили возле исторической Субтропической оранжереи и водоема с кувшинками и осетрами. Гигантский стаканчик мороженого стал одним из экспонатов I Международного фестиваля современного искусства, экологии и науки ARS Hortus.

По словам Архиповой, в своей работе Ломака смешивает образ купола-«луковицы», традиционного для русской архитектуры, с современным видом мороженого. «Эта визуальная связь между формой купола самого узнаваемого храма Москвы — храма Василия Блаженного — и главного летнего лакомства через призму pop-art символизирует истинные ценности общества, духовную культуру, которую нужно хранить и беречь, несмотря на тенденции эпохи потребления», — пояснила она.

Фестиваль ARS Hortus прошел в «Аптекарском огороде» с 13 мая по 15 июля. В нем приняли участие более 50 выдающихся художников со всего мира.

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