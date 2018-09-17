Поиски счастья завели Тома Харди в московское метро

Британский актер Том Харди приехал в Москву. Он прогулялся по центру города и побывал в парке «Зарядье», сообщает РИА Новости.

Харди приехал, чтобы представить свой новый фильм — «Веном». Он признался, что никогда до этого не был в Москве. «Я посмотрел на парк здесь и на селфи мост . Еще там была инсталляция изо льда, мне очень понравилось. Я наслаждаюсь русским гостеприимством», — сказал артист.

Также Харди спустился в метро. На станции «Площадь революции» он потер нос у скульптуры собаки. Это, как считают некоторые москвичи, приносит счастье. Видео с ним опубликовано в Instagram.

На состоявшейся ранее пресс-конференции актеру подарили матрешку и черную шапку-ушанку, которую он пообещал носить в холода. Во время специального показа фильма в кинотеатре «Иллюзион» фанаты презентовали ему футболку.

«Веном» рассказывает про эгоистичного и одержимого своей работой репортера, который борется с коррупцией и бесконтрольной властью. Однажды в него вселяется инопланетный симбиот Веном и наделяет его нечеловеческой силой. Российская премьера запланирована на начало октября.