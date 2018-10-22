Народного артиста РСФСР Николая Караченцова похоронили в понедельник, 29 октября, на шестом участке Троекуровского кладбища в Москве, передает ТАСС.

На церемонию прощания с актером, которая состоялась в театре «Ленком», пришли его близкие, коллеги и сотни поклонников. Дань памяти артисту отдали художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров, глава Союза театральных деятелей Александр Калягин, народная артистка СССР Алла Пугачева, композитор Максим Дунаевский и другие.

Отпевание Караченцова прошло в московском храме Воскресения Словущего на Успенском вражке, церемонию провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Караченцов скончался утром 26 октября в одной из столичных больниц в возрасте 73 лет. В 2017-м у артиста диагностировали рак. Опухоль обнаружили в левом легком. Караченцов отправился на лечение в Израиль, но оно не имело эффекта. В 2005-м актер попал в ДТП, после которого почти месяц был в коме. После этого ему так и не удалось до конца восстановить речь.

Николай Караченцов на протяжении почти 40 лет служил в театре «Ленком». Он также снимался в кино, в частности в картинах «Старший сын», «Собака на сене», «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов» и других.