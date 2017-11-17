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Хворостовского похоронят в Москве

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Оперный певец Дмитрий Хворостовский будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в среду, 22 ноября.

По его словам, «мэр Москвы Сергей Собянин согласовал захоронение Хворостовского на Новодевичьем кладбище». Он уточнил, что дата пока не определена.

В департаменте «Интерфаксу» рассказали, что обращение о захоронении певца поступило от министра культуры России Владимира Мединского.

Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя артиста в России Анну Ильину, прощание с ним запланировано в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Оно может состояться в понедельник, 27 ноября.

Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни. Как отмечалось в сообщении, два с половиной года он боролся с раком мозга и мирно умер в окружении родных.

Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске, окончил педучилище и институт искусств. С 1985-го по 1990-й был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета, затем выступал в ведущих оперных театрах мира. С 1994 года жил в Лондоне. Был удостоен звания народного артиста России.

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