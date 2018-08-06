Москвичам бесплатно покажут кино

Бесплатные показы в летних кинотеатрах Москвы будут идти до конца августа. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Август станет месяцем кино в парках Москвы. В последний месяц лета на зеленых территориях запланированы сотни разных кинопоказов», — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Зрители увидят фестивальные работы, новинки проката, советское кино, артхаусные фильмы и детские мультики в 14 парках столицы. Посетить киносеанс могут все желающие.

В саду имени Баумана кино покажут в рамках фестиваля молодого кино «Новый урожай», а в парке «Красная Пресня» пройдет завершающий показ из цикла «Киносуббот».

В парках «Ангарские пруды», «Садовники», «Радуга», Измайловском, усадьбах Алтуфьево и Воронцово, а также в парке Олимпийской деревни и парке Победы на Поклонной горе картины покажут в рамках фестиваля «Московское кино». До 9 сентября зрители увидят около 150 фильмов и мультфильмов.

Дополнительную информацию о расписании и репертуаре можно найти на сайтах парков и сайте фестиваля.