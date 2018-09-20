Московские рождественские ярмарки назвали одними из лучших в мире

Издание The Telegraph включило Москву в список городов с лучшими в мире рождественскими ярмарками и фестивалями. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

«Авторы рейтинга советуют посмотреть световые инсталляции, сходить на ярмарки, попробовать традиционные напитки и блины. Скоро будет актуально», — написал он.

Помимо Москвы, в список вошли Торонто, Гонконг, Краков, Страсбург, Зальцбург, Баден-Баден, Осло, а также нормандский город Гернси и река Рейн.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в Москве с 21 декабря по 13 января.