Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Московские рождественские ярмарки назвали одними из лучших в мире

Культура
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Издание The Telegraph включило Москву в список городов с лучшими в мире рождественскими ярмарками и фестивалями. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

«Авторы рейтинга советуют посмотреть световые инсталляции, сходить на ярмарки, попробовать традиционные напитки и блины. Скоро будет актуально», — написал он.

Помимо Москвы, в список вошли Торонто, Гонконг, Краков, Страсбург, Зальцбург, Баден-Баден, Осло, а также нормандский город Гернси и река Рейн.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в Москве с 21 декабря по 13 января.

Читайте также
Самое читаемое
«Мы делаем этаж открытым для всех»
Австралийский способ сэкономить и построить доступное жилье
25 сентября
«Cпрос на новое современное пространство»
Сколько городов нужно России и какими они должны быть
23 сентября
«Заказывали поросенка с кашей, ящик вина и полбочки солений»
Фастфуд, слоуфуд и веганская еда дореволюционной Москвы
Cегодня
«На втором этаже разрешалось курить»
Зачем появлялись и почему исчезли двухэтажные троллейбусы
27 сентября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter