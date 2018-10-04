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Москвич предложил увековечить Нурмагомедова в золоте

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Житель Москвы предложил мэру столицы Сергею Собянину установить памятник из золота в честь бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщается на сайте телеканала «360».

«В знак поддержки и укрепления культурно-спортивного духа столицы прошу вас установить памятник из золота российскому спортсмену, действующему чемпиону в легком весе по ММА Хабибу Нурмагомедову, одержавшему безоговорочную победу над экс-чемпионом в легком и полулегком весе Конором Макгрегором», — написал автор инициативы.

Он предложил изготовить памятник из золота и установить его возле храма пророка Божия Илии в Обыденском переулке. По словам москвича, именно этой святой считается покровителем воинства.

«Это объединит нацию и позволит молодежи равняться на самых достойных — на самых сильных духом людей, уверенных, ведущих здоровый образ жизни, а не на проклятых олигархов, высасывающих последние соки из нашей любимой страны», — заключил москвич.

Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 7 октября, и завершился в четвертом раунде. Россиянин применил удушающий прием, после которого Макгрегор сдался.

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