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Москвичам раздадут книги

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Столичные библиотеки раздадут около 80 тысяч невостребованных или ветхих книг. Забронировать желаемое издание можно будет уже в декабре на портале списанные-книги.рф. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«Впервые порталом списанные-книги.рф смогут воспользоваться не только частные лица, но и учреждения (другие библиотеки, дома культуры, театры), общественные и коммерческие организации. Приоритет будет отдан госучреждениям, им будет доступен так называемый обменный фонд, куда войдут порядка 10 тысяч экземпляров», — пояснила руководитель Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева.

По ее словам, через три месяца после начала акции оставшиеся книги будут предложены коммерческим предприятиям. При этом редкие издания и книжные новинки списывать не планируется.

Всего в акции примут участие около 200 московских библиотек, в том числе центральная библиотека имени Некрасова, библиотека-читальня имени Тургенева, Центральная городская молодежная библиотека имени Светлова и другие. В основном будут предложены произведения художественной литературы, а также публицистика и научно-популярная литература.

Идея организовать централизованную бесплатную раздачу списанных книг горожанам впервые появилась в Москве в 2016 году. Тогда в рамках эксперимента москвичи получили около 17 тысяч книг. Портал списанные-книги.рф был запущен 6 июня 2017 года на фестивале «Красная площадь». За 3,5 месяца его работы новых владельцев нашли около 250 тысяч изданий. Наиболее востребованными среди читателей оказались собрания сочинений и отдельные произведения Александра Пушкина, Льва Толстого, Антона Чехова и Ивана Тургенева.

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