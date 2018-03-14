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Москвичей возмутили откровенно одетые библиотекарши

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В департамент культуры стало поступать большое количество вопросов по работе культурных заведений. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил заместитель руководителя ведомства Владимир Филиппов.

«Кому-то чего-то не хватает, кого-то оскорбляет чересчур откровенный вид сотрудницы библиотеки. К сожалению, весна, и по весне это становится тенденцией», — посетовал он.

Филиппов отмечает, что 80 процентов москвичей не ходили в библиотеки даже рядом с собственным домом около пяти лет. Поэтому уже два года их модернизируют в общественные пространства.

«Библиотека теперь работает до 22:00 каждый день, и теперь не только пункт книговыдачи, а общественное пространство интеллектуального развития», — заключил он.

В феврале стало известно, что до конца года в столице появятся более 50 тематических библиотек. Городские читальни изменят формат и превратятся в культурные площадки, посвященные науке, творчеству, различным видам искусства и хобби.

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