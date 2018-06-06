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Москвичи оказались поклонниками женской прозы

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В московских библиотеках определили, какие книги были наиболее популярны у читателей в мае. Как сообщает «Вечерняя Москва», важное место в рейтинге заняла женская проза.

«В последние годы стало больше произведений художественной литературы, в центре которых женский персонаж», — рассказала директор Центральной городской молодежной библиотеки имени Михаила Светлова Валентина Агафонова.

Одной из самых популярных книг в библиотеках стал роман «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной. Наравне с ней читатели отметили новинку прошлого года «Бабий ветер» Дины Рубиной.

По словам Агафоновой, существует явная тенденция представления образа героини как сильной и стойкой духом личности

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