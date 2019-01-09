Москвичи придумали защиту для музейных экспонатов

В Москве разработали новую систему, которая поможет защитить музейные экспонаты. Об этом в субботу, 2 февраля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Система, в основе которой лежит технология радиочастотной идентификации, или RFID (Radio Frequency Identification), была создана одним из резидентов особой экономической зоны «Технополис “Москва”».

Ожидается, что она позволит специалистам при помощи радиосигналов отслеживать местоположение экспонатов во время передачи их на выездные выставки, в запасники или на реставрацию. Также благодаря радиометкам сотрудники музеев смогут вести учет предметов искусства и контролировать доступ к ним.

27 января неизвестный на глазах у посетителей Третьяковской галереи снял картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» со стены и скрылся с места происшествия. Свидетели приняли его за работника музея. На следующее утро по подозрению в краже в поселке Заречье Московской области задержали крымчанина Дениса Чуприкова. Полотно изъяли и спустя несколько дней вернули на экспозицию. При этом посетителей музей попросили не задерживаться около картины надолго.