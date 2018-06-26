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Москвичи ринулись в библиотеки

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Посещаемость московских библиотек за полгода выросла на 30 процентов. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на руководителя департамента культуры столицы Александра Кибовского.

«Важно, что наши библиотеки сохраняют функцию быть центрами общения, обмена знаниями и информации», — сказал он.

До конца года планируется модернизировать 10 столичных библиотек. Кроме того, в течение года к сети Wi-Fi подключат 50 процентов заведений. По словам мэра, библиотеки должны стать хорошей площадкой для распространения, в том числе и детских книг.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, библиотеки посещает каждый шестой москвич. «Нужно работать над библиотеками, чтобы они были красивыми, современными, интересными, вмещали в себя не только классические привычные формы работы, но и новые: посидеть с друзьями, выпить чашку кофе, зайти в Российскую электронную библиотеку», — предложил он.

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