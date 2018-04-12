Москвичи стали грамотнее

На «отлично» написали «Тотальный диктант» около 600 участников акции. Об этом сообщила координатор акции в столице Мария Ровинская, передает агентство «Москва».

«Около 600 человек, где-то три процента, написали диктант на „отлично“. Это очень хороший результат. Обычно от 1,5 до трех процентов», — сказала она.

Ранее Ровинская рассказала, что участники «Тотального диктанта» делали больше всего ошибок в словах «чересчур», «струганый» и «палисадник».

Образовательная акция «Тотальный диктант» прошла 14 апреля, автором текста выступила писательница Гузель Яхина. В Москве в мероприятии приняли участие 20 тысяч человек.

Акция проводится ежегодно с 2004 года в формате добровольного диктанта для всех желающих.