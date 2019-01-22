Москвичи «залайкали» царского кота и императорских собак

Посетители парка истории на ВДНХ оценили полотна, которые представлены на экспозиции, посвященной «историческому инстаграму». Об этом во вторник, 29 января, сообщается на сайте проекта.

Выставка представляет собой подборку исторических холстов, оформленных в стиле публикаций в социальной сети. Каждую из картин подборки, тематика которой связана с династией русских правителей Романовых, можно «лайкнуть» при помощи интерактивной кнопки. «Самым популярным стал пост с изображением кота Алексея Михайловича, который он разместил в 1663 году. Подлинному портрету кота Великого князя Московии отдали свои лайки 15 тысяч пользователей», — говорится в материале.

Второе место по итогам первого месяца работы экспозиции занял пост @Александра-Освободителя с изображением собак императорской семьи Александра II: публикацию оценили 7,5 тысячи раз. Третьей по популярности стала публикация @Анны-Иоанновны с изображением придворных шутов, где она отметила пользователей @Ванечка-балакирев, @Петрушка, @Ян_Лаконста, @ЕвдокияБуженинова, @Князь-Волконский и @Князь-Голицын — холст одобрили более 3 тысяч посетителей.

Также посетителям запомнилась #лихаяезда Николая I в санях и пост, где Анна Иоанновна запечатлена во время охоты на оленей в петергофском «Тампле».

Всего за время работы «Исторический инстаграм» оценили более 100 тысяч посетителей исторического парка «Россия — Моя история» в 57-м павильоне ВДНХ, который открылся 24 декабря прошлого года после реконструкции. Также выставка пополнилась другими новыми интерактивными залами: «Московский Кремль», мультимедийное Древо Романовых, интерактив «Ладья», игровой зал «Бояре и крестьяне».