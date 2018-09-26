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Москву назвали одним из лучших мест для осеннего путешествия

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Американский телеканал CNN включил Москву в список из десяти лучших мест на планете для осеннего путешествия. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

«Авторы считают, что у нас особенно красивый листопад. Здесь сложно не согласиться», — отметил он.

Кроме того, авторы списка отмечают, что ряд бывших царских владений переделан в общественные парки. В частности, упоминаются музеи-заповедники Коломенское и Царицыно.

Помимо Москвы в список вошли Мюнхен, Британская Колумбия, карибские острова Аруба, Бонэйр и Кюрасао, Чили, Индия, Малави, США, Каймановы острова и Мельбурн.

В сентябре издание The Telegraph включило Москву в список городов с лучшими в мире рождественскими ярмарками и фестивалями. Помимо российской столицы в список вошли Торонто, Гонконг, Краков, Страсбург, Зальцбург, Баден-Баден, Осло, а также нормандский город Гернси и река Рейн.

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