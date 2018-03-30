В центре Москвы обнаружили кладбище

Археологи обнаружили надгробия XVI–XVII веков на месте старинного храма в центре столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На глубине 1,3 метра специалисты увидели шесть фрагментов белокаменных блоков, а также фрагменты белоглиняных сосудов и чернолощеного чайника. Было установлено, что белокаменные блоки — это надгробия XVI–XVII веков», — рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова.

Артефакты нашли в Малом Златоустинском переулке при перекладке коммуникаций. На этом месте до начала XX века располагался старейший в Москве Златоустовский монастырь.

Емельянов подчеркнул, что из находок могут сделать лапидарий — музей старинной письменности на камнях — под открытым небом. Ранее в соседнем Большом Златоустинском переулке археологи нашли 23 надгробия — 16 из них сохранились частично — а также четыре саркофага и три крышки от них. На 12 находках обнаружили надписи. Также выяснилось, что пять надгробий позже использовали повторно при закладывании монастырских построек.