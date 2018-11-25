Названы самые популярные поисковые запросы пассажиров московского метро

В 2018 году пассажиры московского метрополитена чаще всего задавали в интернете вопросы о графике работы общественного транспорта, стоимости проезда и расположении подземных туалетов. Об этом в четверг, 3 января, ТАСС сообщили в пресс-службе столичной подземки.

По данным работников метро, москвичи и гости столицы также узнавали, как подключить Wi-Fi. «Наиболее популярными запросами от пользователей метро в уходящем году стали во сколько открывается метро в Москве и сколько стоит проезд », — рассказали они, добавив, что пассажиров волновал и вопрос о том, на каких станциях расположены туалеты.

Кроме того, люди интересовались, например, тем, какая станция московского метро никогда не бывала конечной , сколько всего станций в метрополитене , с какой скоростью едет метро в Москве и сколько столиц зарубежных государств имеют названные в их честь станции московского метро .

Также были установлены самые популярные места, куда пассажиры столичной подземки стремятся добраться. Ими стали парк «Зарядье», Красная площадь, «Крокус Сити Холл», Казанский вокзал, спортивный комплекс «Олимпийский», Ленинградский вокзал, торговый центр «Афимолл Сити», храм Христа Спасителя, торговый центр «Авиапарк» и рынок «Садовод».