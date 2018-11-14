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Очередь на бесплатную выставку в Третьяковской галерее попала на видео

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Возле Третьяковской галереи в Москве образовалась огромная очередь из желающих бесплатно посетить выставку Архипа Куинджи. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

В воскресенье, 25 ноября, экспозицию можно посмотреть бесплатно в рамках акции «Культурный марафон». Она открыта с 10:30 до 18:30.

Выставка работ знаменитого художника XIX века Архипа Куинджи проходит в Москве с 6 октября по 17 февраля. Она включает в себя более 180 картин, эскизов и этюдов, в том числе из коллекций Третьяковской галереи и Русского музея.

Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, это первая в XXI веке выставка работ Куинджи. В прошлый раз собрание картин мастера демонстрировали в Третьяковской галерее в 1992 году.

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